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Espreso.tvСпортОн больной, старый человек: президент сельской команды резко высказался о гендиректоре "Зари"

Он больной, старый человек: президент сельской команды резко высказался о гендиректоре "Зари"


фото: youtube
Президент петровского "Ингула" Александр Поворознюк признался, что считает генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова больным человеком

Об этом сообщает youtube-канал "Бомбардир".

Президент "Ингула" из села Петрово, Александр Поворознюк поделился мнением о генеральном директоре "Зари" Сергее Рафаилове.

"Он просто человек, который не умеет достойно проигрывать. Больной, старый человек, я на него совсем не обижаюсь. Если бы человек подошел, пожал руку, сказал, что мы были действительно сильнее. А он ищет причину то в газоне, то еще в почему-то ", - сказал президент" Ингула ».

Также Александр Поворознюк сказал, что гордится тем, что они сельская команда.

"Я горжусь, что мы команда из села. Мне классно, они все нас недооценивают. Приехали" Карпаты ". Мы их хлопнула второй раз - добрый день." Металлист-тысячу девятьсот двадцать пять "," Мариуполь "- чисто недооценка ", - сказал Поворознюк.

В полуфинале Кубка Украины, в прошлом сезоне, "Ингулец" обыграл "Зарю".

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