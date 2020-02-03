Обмен пленными: террористы "ДНР" исключили возможность формулы "всех на всех"

3 февраля, 2020, 15:52

В террористической организации "ДНР" заявили, что обмен пленными с Украиной по формуле "всех на всех" невозможен до завершения боевых действий

Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, в Украине якобы продолжатся задержания, пока не появится закон об амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

"То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова.

По ее словам, обмены не могут прекратиться.

"У нас есть подтвержденная информация, что есть энное количество людей, которые и дальше продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - добавила Морозова.