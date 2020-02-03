Нафтогаз выплатит Укрнафте почти 15 млрд грн за "спорный газ"

3 февраля, 2020, 13:15

НАК "Нафтогаз Украины" заключил мировое соглашение с компанией с долевой собственностью Игоря Коломойского "Укрнафта"

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Стороны согласовали соглашение, по которому Укрнафта продает Нафтогаза объем газа, который по решению Верховного Суда Украины должен быть признан за Укрнафтой в хранилищах Укртрансгаза (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний Нафтогаз).

Единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент.

... Соответствие рыночной цене по этому соглашению была подтверждена международной аудиторской компанией KPMG ", - пишет топ-менеджер НАК.

Напоминаем, что НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, - около 42% акций.

Витренко отмечает, что средства "Нафтогаза" за "спорный газ" и за будущую подписку пойдут на погашение налогового долга "Укрнафты".

"Нафтогаз должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные специальные обязанности, рассчитаться за газ с Укрнафтой (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также подписаться на до 14,6 млрд грн за газ, Укрнафта будет добывать и передавать Нафтогаза в будущие периоды;

Укрнафта все эти средства направит в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающие в связи с осуществлением этих операций.

Соглашением предусмотрено, что если Нафтогаз не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые Укрнафта передает Нафтогаза, этот газ должен быть возвращен Укрнафте ", - пишет Витренко.

В то же время Витренко подчеркивает, что при другом развитии событий компенсация могли бы быть в 2 раза больше.

"Замечу, что это было далеко не худшим вариантом для Нафтогаза, поскольку если бы Укрнафта настаивала на денежной компенсации стоимости газа, которым она была лишена возможности распоряжаться в период, определенный в решении Верховного суда Украины, то сумма была была бы в 2,2 раза больше.

В Нафтогазе отмечают, что ранее сделка не была реализована из-за отсутствия согласования со стороны Кабмина. По словам Витренко, правительство Гройсмана имея все необходимые документы от Нафтогаза не рассматривало решения на своих заседаниях.

"Нафтогаз безотлагательно предоставил Кабмину (Гройсмана - ред.) все необходимые документы для согласования, но соответствующее решение даже не рассматривался.

Это создавало для Нафтогаза и государства дополнительные юридические риски требований по компенсации убытков со стороны Укрнафты и миноритарных акционеров.

Лишь недавно правительство Гончарука снял эти ограничения со стороны Кабмина ", - пишет Витренко.