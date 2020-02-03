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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине полиция разоблачила сеть подпольных покерных клубов

На Полтавщине полиция разоблачила сеть подпольных покерных клубов


фото: Нацполіція
2 февраля в полиции рассказали, что в ходе обысков изъяли 6 покерных столов и игровые фишки на сумму 5 млн грн
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полиции рассказали, что сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге, под "прикрытием" клуба спортивного покера. В полиции подозревают пять человек.

Преступную деятельность прекратили сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции области, по процессуального руководства областной прокуратуры.

Во время санкционированных обысков, одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, комп периферия, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.

 
 
  • Напомним, по состоянию на январь в Украине было приостановлено деятельность 911 нелегальных игорных заведений
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