На Полтавщине полиция разоблачила сеть подпольных покерных клубов

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полиции рассказали, что сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге, под "прикрытием" клуба спортивного покера. В полиции подозревают пять человек.

Преступную деятельность прекратили сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции области, по процессуального руководства областной прокуратуры.