На Полтавщине полиция разоблачила сеть подпольных покерных клубов
3 февраля, 2020, 09:55
2 февраля в полиции рассказали, что в ходе обысков изъяли 6 покерных столов и игровые фишки на сумму 5 млн грн
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
В полиции рассказали, что сеть незаконных игорных заведений работала в Полтаве и Кременчуге, под "прикрытием" клуба спортивного покера. В полиции подозревают пять человек.
Преступную деятельность прекратили сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями полиции области, по процессуального руководства областной прокуратуры.
Во время санкционированных обысков, одновременно провели в учреждениях и по месту жительства вероятных сообщников, изъяли 6 покерных столов, более 14 000 игровых фишек, в том числе кэш-фишки (использующие в игре на деньги) на сумму более 5 млн гривен, комп периферия, мобильные терминалы, системы видеонаблюдения и наличные.
- Напомним, по состоянию на январь в Украине было приостановлено деятельность 911 нелегальных игорных заведений
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