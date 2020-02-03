На Днепропетровщине водитель школьного автобуса умер за рулем
3 февраля, 2020, 16:33
В Каменском Днепропетровской области водитель автобуса с детьми умер прямо во время движения
Об этом сообщает "Днепровская панорама".
3 февраля, около 12:40, в Каменском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез учеников 22 школы в бассейн.
Водитель автобуса умер за рулем.
Автобус с детьми в салоне пересек трамвайные пути, съехал с проезжей части и врезался в забор, завалив фонарный столб.
По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.
В автобусе находились 22 ребенка. В основном это учащиеся младшей и средней школы. Все они живы.
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