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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине водитель школьного автобуса умер за рулем

На Днепропетровщине водитель школьного автобуса умер за рулем


фото: dnpr.com.ua
В Каменском Днепропетровской области водитель автобуса с детьми умер прямо во время движения

Об этом сообщает "Днепровская панорама".

3 февраля, около 12:40, в Каменском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез учеников 22 школы в бассейн.

Водитель автобуса умер за рулем.

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Автобус с детьми в салоне пересек трамвайные пути, съехал с проезжей части и врезался в забор, завалив фонарный столб.

По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.

В автобусе находились 22 ребенка. В основном это учащиеся младшей и средней школы. Все они живы.

 

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