Минсоцполитики доначислит субсидии за доставку газа автоматически

3 февраля, 2020, 16:38

Перерасчет размера льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных платежей в Украине, из-за отделения услуги по распределению газа от стоимости самого голубого топлива, в феврале пройдет автоматически

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

"В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически, без необходимости дополнительного обращения граждан - за январь и февраль 2020 года", - говорится в сообщении.

По информации заместителя министра Виталия Музыченко, в конце декабря прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа. В связи с этим, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно Закону "О жилищно-коммунальных услугах" это является составляющей оплаты коммунальных услуг.

"Так что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала этого года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий, с учетом новой услуги по распределению природного газа, автоматически за два месяца 2020 года.

Обращаем внимание, что соответствующие доначисления будут осуществлены без дополнительной потребности обращения граждан", - сказал Музыченко.