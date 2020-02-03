Минсоцполитики доначислит субсидии за доставку газа автоматически
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.
"В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически, без необходимости дополнительного обращения граждан - за январь и февраль 2020 года", - говорится в сообщении.
По информации заместителя министра Виталия Музыченко, в конце декабря прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа. В связи с этим, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно Закону "О жилищно-коммунальных услугах" это является составляющей оплаты коммунальных услуг.
"Так что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала этого года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий, с учетом новой услуги по распределению природного газа, автоматически за два месяца 2020 года.
Обращаем внимание, что соответствующие доначисления будут осуществлены без дополнительной потребности обращения граждан", - сказал Музыченко.
- Напомним, с января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
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