Милованов рассказал, как удалось поймать начальника Госрезерва на взятке
Детали дела раскрыл министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Начальник управления Госрезерва несколько месяцев подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. Он обещал руководителям, что поможет им сохранить должности. Но реализовать это можно было только при участии главы Госрезерва, поэтому подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий ", - рассказал Милованов.
По его словам, правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи голове Госрезерва.
"Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за" услугу ".Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили « на горячем ». 31 января он был задержан ", - добавил Милованов.
- Напомним, в предоставлении 40 тыс долларов США взятки разоблачен начальник Управления госагентства резерва. Чиновник говорил руководителям предприятий, подотчетных Госрезерва, что в связи с назначением нового главы ведомства, их оставят на должностях только при условии предоставления ему взяток.
- 2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 млн грн .
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