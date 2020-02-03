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Espreso.tvОбществоМилованов рассказал, как удалось поймать начальника Госрезерва на взятке

Милованов рассказал, как удалось поймать начальника Госрезерва на взятке

Начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении $ 40 тысяч взятки голове Госрезерва

Детали дела раскрыл министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Начальник управления Госрезерва несколько месяцев подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. Он обещал руководителям, что поможет им сохранить должности. Но реализовать это можно было только при участии главы Госрезерва, поэтому подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий ", - рассказал Милованов.

По его словам, правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи голове Госрезерва.

"Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за" услугу ".Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили « на горячем ». 31 января он был задержан ", - добавил Милованов.

  • Напомним, в предоставлении 40 тыс долларов США взятки разоблачен начальник Управления госагентства резерва. Чиновник говорил руководителям предприятий, подотчетных Госрезерва, что в связи с назначением нового главы ведомства, их оставят на должностях только при условии предоставления ему взяток.
  • 2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 млн грн .
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