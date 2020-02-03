Мы имеем дело с признаками государственной измены, - Бессмертный о заявлениях Ермака

3 февраля, 2020, 21:11

Об этом он сказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Человек, который находится так близко к президенту и уже 9 месяцев работает, не понимает, что понятие "прекращение войны" - это синоним "вечная война" и еще одно "Забудьте, что было". Я думаю, если это не сложности употребление украинского языка, то я не допускаю, чтобы человек на таком уровне использовала глагол "забыть", то, что было все эти годы ", - сказал Бессмертный.

Он считает, что термин "забудется" в данном случае означает, что период рабства, который длился 300 последних лет, продолжится еще настолько же. По мнению Бессмертного, это неадекватная реакция на нынешнюю ситуацию. И с точки зрения военной, и точки стратегии, тактики международной.

"Ситуация не только в зоне ведения боев, не только на фронте, не только в местах разведения сил ухудшилась. Она и в международном плане ухудшилась, радикализируется в отношениях с РФ", - заявил он.

Подобные заявления, по мнению дипломата, свидетельствуют о том, что "мы имеем дело с признаками государственной измены".

"Человек, который видит, что количество жертв растет, бои продолжаются, предпринятые шаги по разведению войск привели к осложнению ситуации на линии фронта. И он говорит, что дальше надо не давать возможность украинским войскам, не реагировать на то, что противник занимает позиции покинутые ", - подытожил Безсмертный.