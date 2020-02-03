Кривонос выступил за создание частных военных компаний
Об этом Кривонос рассказал в интервью "ФАКТАМ" .
"Существует немалое количество успешных частных военных компаний. У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужными. Хотя те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, которые не сумели себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства ", - отметил Кривонос.
По его словам, военные, вернувшиеся с фронта, смогут применить свои умения, обеспечивая безопасность различных объектов и структур.
"В Соединенных Штатах частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не создавали проблем государству. А у нас атошников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему", - подчеркнул заместитель секретаря СНБО .
- Генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о необходимости готовности к силовому освобождению Донбасса .
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