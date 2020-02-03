Гоструда собирается проверить 3 тыс. компаний: анонсировали большие штрафы
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Отмечается, что проверки прежде всего коснутся предпринимателей, работающих в сферах торговли и организации питания.
"Сфера торговли - одна из самых рисковых отраслей для использования незадекларированного труда. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 000 человек.
Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник ", - говорится в сообщении.
В Минэкономики отмечают, что цель проверок - борьба с теневой занятостью.
"Размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым / договору о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления / уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактического использование труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, в 2020 году равна 47 230 грн ", - предупреждают в Минэкономики.
В ведомстве добавляют, что за повторное нарушение в сфере найма работников штраф может составить до 30 минимальных зарплат - 141,69 тыс. грн.
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