Гоструда собирается проверить 3 тыс. компаний: анонсировали большие штрафы

3 февраля, 2020, 14:58

Госслужба по вопросам труда в течение десяти дней в начале февраля планирует провести проверку 3 тысяч предприятий. Будут проверять правильность оформления трудовых отношений с работником - за нарушение обещают накладывать большие штрафы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что проверки прежде всего коснутся предпринимателей, работающих в сферах торговли и организации питания.

"Сфера торговли - одна из самых рисковых отраслей для использования незадекларированного труда. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области, без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 000 человек.

Неформально занятым в формальном секторе экономики (у работодателей, которые зарегистрированы как субъекты хозяйствования) был каждый третий работник ", - говорится в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что цель проверок - борьба с теневой занятостью.

"Размер санкции за нарушение законодательства о труде (незадекларированный работник, факт подмены трудового договора гражданско-правовым / договору о стажировке, выплаты заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без начисления / уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов, фактического использование труда работника полный день, при оформлении его на неполный рабочий день) составляет 10 минимальных заработных плат, в 2020 году равна 47 230 грн ", - предупреждают в Минэкономики.

В ведомстве добавляют, что за повторное нарушение в сфере найма работников штраф может составить до 30 минимальных зарплат - 141,69 тыс. грн.