Эстония обвинила РФ в фальсификации истории

3 февраля, 2020, 08:49

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил Россию в попытках фальсифицировать историю заявлениями о непризнании Тартуского мирного договора

Об этом Рейнсалу заявил на церемонии по случаю 100-летия Тартуского мирного договора, сообщает эстонское издание Postimees .

"Военная победа в Освободительной войне сделала возможной победу за столом переговоров. Мы, как нация, с любовью и верностью смотрим как победителей в Освободительной войне, так и участников мирных переговоров. Тартуский мир настоящий, правовая преемственность действует", - заявил Рейнсалу.

Попытки РФ отрицать аннексию Эстонии Рейнсалу назвал фальсификацией истории.

Ранее, 30 января, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Тартуский мирный договор "является недействительным и принадлежит истории", поскольку стороны, которые его подписали, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР.

По мирному договору, подписанному 2 февраля 1920 году в городе Тарту Эстонской республикой и Советской Россией, в состав Эстонии вошли части Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году, когда Эстония находилась под властью СССР, эти территории вернули в состав РСФСР.

Конституция Эстонии определяет границу с Россией за Тартуским мирным договором.