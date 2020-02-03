ЕС поддержит претензии Испании по Гибралтару во время переговоров с Британией - СМИ

3 февраля, 2020, 15:26

Евросоюз поддержит Испанию в вопросе ее территориальных претензий к Гибралтару во время следующей фазы переговоров с Великобританией относительно торговых отношений

Об этом пишет британское издание The Guardian .

Сообщается, что Брюссель намерен предоставить Мадриду полномочия исключить британскую заморскую территорию из любой торговой сделки, заключенной между ЕС и Британией.

Испанское правительство настаивает на внесении упоминания о Гибралтаре в первой переговорной позиции ЕС, которая будет опубликована в проект в понедельник.

Британскому премьеру Борису Джонсону будет предоставлен выбор: договориться с испанцами о будущем Гибралтара или подвергнуть своих граждан экономической опасности, оттолкнув его от любой торговой сделки между ЕС и Британией.

"Они в принципе попросили, чтобы новые отношения не распространялись на Гибралтар без явного согласия Испании, которая будет предоставлена только в том случае, если двусторонние переговоры с Испанией и Британией по Гибралтару будут решены", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Суверенитет Великобритании над Гибралтаром был оформлен Утрехтским договором 1713 года, но Испания не признает его.

Как государство-член Великобритания могла противостоять испанским требованиям территории, но теперь Мадрид получит полную поддержку других 26 стран блока.

Около 15 000 человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, и из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

На референдуме 2016 Гибралтар с населением около 32 000 человек проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально перестала быть членом Европейского Союза. Соглашение о выходе страны из ЕС было утверждено правительством Великобритании и ратифицировано Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости соблюдать правила Европейского Союза по торговому соглашению.