Дубилет заявил о "резком скачке" в наполнении бюджета от налога на алкогольные напитки

3 февраля, 2020, 10:08

В течение 2019 года от акцизного налога за ликероводочные изделия в бюджет поступало меньше средств, чем в 2018, однако за последние два месяца состоялся "резкий скачок" - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

"Делюсь интересным графику. Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства", - говорится в сообщении.

По словам Дубилет, одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия.

"Собственно, график об этом. Как видите, в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018. Однако последние два месяца мы видим резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца", - пояснил он.

Министр отметил, что к такому скачку привели несколько факторов.

"В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны) ", - написал Дубилет.

Он отметил также, что в этом году детенизация рынка должна продолжиться.

"С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии - от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки, о которой я недавно писал", - подытожил он.