Доктор Комаровский отказался комментировать "гастроли" в России
3 февраля, 2020, 15:32
3 февраля журналисты рассказали, что доктор Комаровский отказался комментировать новость о скандальном туре по городам России
Об этом сообщает издание "Комментарии. Харьков".
Журналисты решили поинтересоваться у Комаровского, почему он решил выступать в России и как воспринимает отрицательную реакцию на предстоящий тур со стороны своих сограждан и земляков.
Как ранее сообщалось, выступления врача запланированы в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе на 15-21 апреля.
"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - ответил Комаровский.
- Напомним, 2 февраля стало известно, что украинский педиатр Евгений Комаровский анонсировал платные семинары в нескольких российских городах в апреле 2020 года.
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