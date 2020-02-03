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Espreso.tvОбществоДоктор Комаровский отказался комментировать "гастроли" в России

Доктор Комаровский отказался комментировать "гастроли" в России

3 февраля журналисты рассказали, что доктор Комаровский отказался комментировать новость о скандальном туре по городам России

Об этом сообщает издание "Комментарии. Харьков".

Журналисты решили поинтересоваться у Комаровского, почему он решил выступать в России и как воспринимает отрицательную реакцию на предстоящий тур со стороны своих сограждан и земляков.

Как ранее сообщалось, выступления врача запланированы в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе на 15-21 апреля.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - ответил Комаровский.

  • Напомним, 2 февраля стало известно, что украинский педиатр Евгений Комаровский анонсировал платные семинары в нескольких российских городах в апреле 2020 года.
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