Доктор Комаровский отказался комментировать "гастроли" в России

3 февраля, 2020, 15:32

3 февраля журналисты рассказали, что доктор Комаровский отказался комментировать новость о скандальном туре по городам России

Об этом сообщает издание "Комментарии. Харьков".

Журналисты решили поинтересоваться у Комаровского, почему он решил выступать в России и как воспринимает отрицательную реакцию на предстоящий тур со стороны своих сограждан и земляков.

Как ранее сообщалось, выступления врача запланированы в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе на 15-21 апреля.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", - ответил Комаровский.