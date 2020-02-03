Для ФЛП появился еще один способ платить налоги

3 февраля, 2020, 12:38

Платформа Опендатабот запустила возможность для ФЛП платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот

Об этом говорится в сообщении платформы.

Государственная казначейская служба имеет больше 437179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год.

Согласно данным платформы, только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменение", - отметил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФОПы рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Для того, чтобы уплатить налог, вам необходимо: