Для ФЛП появился еще один способ платить налоги
Об этом говорится в сообщении платформы.
Государственная казначейская служба имеет больше 437179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год.
Согласно данным платформы, только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.
"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменение", - отметил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.
Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФОПы рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.
Для того, чтобы уплатить налог, вам необходимо:
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Добавить Опендатабот в любимом мессенджере
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Отправить свой ИНН
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На представление отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.
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