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Espreso.tvОбществоДля ФЛП появился еще один способ платить налоги

Для ФЛП появился еще один способ платить налоги

Платформа Опендатабот запустила возможность для ФЛП платить налоги и подавать отчеты в Опендатабот

Об этом говорится в сообщении платформы.

Государственная казначейская служба имеет больше 437179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год.

Согласно данным платформы, только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.

"Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и их изменение", - отметил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Деньги предпринимателей автоматически будут поступать на корректный и действительный счет, а ФОПы рисковать потерять налоговый статус или получить пеню.

Для того, чтобы уплатить налог, вам необходимо:

  • Добавить Опендатабот в любимом мессенджере

  • Отправить свой ИНН

  • На представление отчета и уплаты единого налога или ЕСВ.

 

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