День на Донбассе: один военный ранен

3 февраля, 2020, 18:17

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов по нашим позициям, а именно: три раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса враг совершил 2 выстрела; дважды в районе населенного пункта Авдеевка - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также противник совершил обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 9 мин; неподалеку Орехово - с 120-мм миномета противник выпустил 5 мин.

С начала 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.