Дело Окуевой: подозреваемого Редькина оставили под стражей

Об этом сообщает Общественное.

"Защитники Игоря Редькина, которые подали апелляцию, говорили необоснованности подозрения, заявляли об отсутствии доказательств того, что эксперт при исследовании оружия имел доступ к ствольной коробке автомата", - говорится в сообщении.

По словам защиты, есть сомнения того, что смертельные ранения Окуевий были нанесены именно из оружия калибра 7,62. Также защита отмечала крепкие социальные связи подозреваемого и его плохое самочувствие.

Прокуратура просила приобщить письмо от Миграционной службы Украины о поддельном украинский паспорт подозреваемого. Суд отказал в связи с тем, что документы не предоставили суду первой инстанции.

Прокуратура просила оставить Редькина под стражей. Прокурор Юлия Дядюк отмечала риски побега подозреваемого, уничтожения вещественных доказательств, давления на других фигурантов, ведь на оружии нашли еще две ДНК.