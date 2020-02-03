Чиновника Госрезерва взяли под стражу с залогом 2,1 млн грн за попытку подкупа начальства
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикрупцийнои прокуратуры.
Начальник управления Государственного агентства резерва Украины пытался подкупить голову Госагентства резерва за 40 тыс долларов, чтобы тот не увольнял руководителей субъектов хозяйствования с должностей, которые они занимают.
"Чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от руководителей субъектов хозяйствования, которые входят в сферу управления Госрезерва, по не увольнение их от занимаемых должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности", - рассказали в прокуратуре.
По данным следствия, чиновник настроил схему личного обогащения и получал часть от неправомерной выгоды, полученной от руководителей субъектов хозяйствования. Основным аргументом о необходимости предоставления ему взятки, который приводил чиновник руководителям предприятий было то, что в связи с назначением нового главы Госрезерва, их оставления в должности директоров возможно лишь при условии предоставления ему денежных средств для последующей передачи главе Госрезерва.
Должностному сообщили о подозрении 1 февраля. На следующий день ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 млн грн.
- Напомним, осенью 2019 ГБР проводило обыски в Государственном агентстве резерва Украины из-за возможного нанесения государству 60,5 млн грн убытков
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