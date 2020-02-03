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Espreso.tvОбществоЧлены комитета ВР от "Слуги народа" выступили против законопроекта о дезинформации, - Потураев

Члены комитета ВР от "Слуги народа" выступили против законопроекта о дезинформации, - Потураев


фото: gordon.ua
Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского "О противодействии дезинформации"

Об этом заявил заместитель главы комитета от фракции СН Никита Потураев, сообщает Интерфакс-Украина .

"Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая разрабатывала законопроект "О медиа", - сказал Потураев.

По словам депутата, он одобряет инициативу ТКТС продолжить работу над документом.

  • Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации только на стадии обсуждения с общественностью.

 

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