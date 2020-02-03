Члены комитета ВР от "Слуги народа" выступили против законопроекта о дезинформации, - Потураев

3 февраля, 2020, 16:17

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского "О противодействии дезинформации"

Об этом заявил заместитель главы комитета от фракции СН Никита Потураев, сообщает Интерфакс-Украина .

"Все члены нашего комитета от фракции "Слуга народа" выступили против законопроекта, в том числе и рабочая группа, которая разрабатывала законопроект "О медиа", - сказал Потураев.

По словам депутата, он одобряет инициативу ТКТС продолжить работу над документом.