Бывшего кандидата в депутаты от "ОПЗЖ" с 5-ю паспортами Торнера объявили в розыск
Об этом сообщило издание " РБК-Украина " со ссылкой на перечень разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.
Сообщается, что Торнер выдвинуто подозрение в ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в 2019 году Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Дмитрия Торнер (№44 в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"), исключив его из избирательного списка.
Основанием исключения стало возможно незаконное оформление кандидатом в нардепы Торнер ряда паспортных документов, что может свидетельствовать о его незаконное пребывание в гражданстве Украины.
Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратились к главе ЦИК Татьяне Слипачук информации о кандидате Торнера, который фигурирует в нескольких уголовных производствах и сфальсифицировал сведения о себе.
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