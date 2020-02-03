Бывшего кандидата в депутаты от "ОПЗЖ" с 5-ю паспортами Торнера объявили в розыск

3 февраля, 2020, 13:36

Национальная полиция Украина объявила в розыск бывшего кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрия Торнера за подделку паспортов

Об этом сообщило издание " РБК-Украина " со ссылкой на перечень разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что Торнер выдвинуто подозрение в ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса. Также ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2019 году Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Дмитрия Торнер (№44 в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"), исключив его из избирательного списка.

Основанием исключения стало возможно незаконное оформление кандидатом в нардепы Торнер ряда паспортных документов, что может свидетельствовать о его незаконное пребывание в гражданстве Украины.

Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов обратились к главе ЦИК Татьяне Слипачук информации о кандидате Торнера, который фигурирует в нескольких уголовных производствах и сфальсифицировал сведения о себе.