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Espreso.tvОбществоБанк выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - Гончарук

Банк выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о первом выданном кредите в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об этом он сообщил в Telegram.

Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.

"Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов - оборудование нового супермаркета площадью 903 м²", - написал Гончарук.

 

 

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