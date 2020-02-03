Банк выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - Гончарук

3 февраля, 2020, 17:38

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о первом выданном кредите в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Об этом он сообщил в Telegram.

Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до 5 лет под 7%.

"Эти средства молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов - оборудование нового супермаркета площадью 903 м²", - написал Гончарук.