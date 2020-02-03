Банк выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - Гончарук
3 февраля, 2020, 17:38
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о первом выданном кредите в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"
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