Зеленский передумал увольнять Кличко после встречи Ермака с Джулиани, - Washington Post

2 февраля, 2020, 19:55

Владимир Зеленский решил оставить Виталия Кличко на посту главы КГГА после встречи адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с советником президента Украины Андреем Ермаком в августе 2019 года

Об этом со ссылкой на Washington Post сообщает УНИАН.

Издание утверждает, что в августе 2019 года в одном из отелей в Мадриде личный адвокат президента США Рудольф Джулиани встречался с советником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Во время этой встречи обсуждался вопрос пребывания мэра Киева Владимира Кличко в должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что на тот момент Кличко, которому Джулиани оказывал консультационные услуги, был на грани увольнения, что значительно ограничило бы его власть. По словам Льва Парнаса, бывшего помощника Джулиани, во время закрытой встречи в Мадриде Джулиани призвал советника Зеленского оставить Кличко в должности.

В итоге Зеленский решил не увольнять Кличко, и почти полгода спустя он все еще занимает свой пост. Андрей Ермак, подтвердил в своем заявлении, что он и Джулиани обсуждали Кличко, но отрицал, что личный адвокат Трампа давил на него от имени Кличко. Ермак сообщил, что Джулиани сказал ему, что не пытается оказывать на него никакого влияния.