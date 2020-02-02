В сети назвали имя застреленного в центре Киева мужчині

2 февраля, 2020, 22:32

В центре Киева на улице Саксаганского 2 февраля был убит пластический хирург Андрей Сотник

Об этом сообщил в facebook его коллега Виктор Сісоенко.

"В Киеве на ул. Саксаганского, недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - написал Сісоенко.