 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ сети назвали имя застреленного в центре Киева мужчині

В сети назвали имя застреленного в центре Киева мужчині

В центре Киева на улице Саксаганского 2 февраля был убит пластический хирург Андрей Сотник

Об этом сообщил в facebook его коллега Виктор Сісоенко.

"В Киеве на ул. Саксаганского, недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - написал Сісоенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать