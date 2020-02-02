В сети назвали имя застреленного в центре Киева мужчині
2 февраля, 2020, 22:32
В центре Киева на улице Саксаганского 2 февраля был убит пластический хирург Андрей Сотник
Об этом сообщил в facebook его коллега Виктор Сісоенко.
"В Киеве на ул. Саксаганского, недалеко от цирка застрелен, по предварительной информации (заказное убийство), наш коллега, пластический хирург Андрей Сотник", - написал Сісоенко.
- Напомним, 2 февраля в Шевченковском районе столицы на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину, забрал у него пакет и скрылся
- Заместитель начальника киевской милиции Герман Приступа заявил, что застреленный 2 февраля в центре Киева мужчина был пластическим хирургом.
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