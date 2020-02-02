В Лондоне открылось "посольство" Евросоюза
2 февраля, 2020, 11:14
В столице Великобритании, которая официально вышла из состава Евросоюза, начала работать дипломатическая миссия ЕС. На ее открытии выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Он заявил, что Евросоюз сожалеет о решении Великобритании, но вполне уважает его, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.
"Великобритания останется ключевым партнером Евросоюза, а наши отношения основываются на общих ценностях и интересах", - заявил Жозеп Боррель в субботу, 1 февраля, выступая на открытии европейской дипмиссии в здании Europe House в Вестминстере.
По его словам, ЕС намерен построить с Лондоном новое "амбициозное" сотрудничество в области торгово-экономического сотрудничества, правосудия, внешней политики, безопасности и обороны.
- После того как Великобритания вышла из Европейского Союза, представительство ЕС в Лондоне прекратило свою деятельность. Как и в случае других стран, не входящих в состав ЕС, в Лондоне открылось внешнеполитическое представительство Евросюза, которое называется вместе с тем не посольством, но делегацией - "делегация ЕС в Соединенном Королевстве".
- Делегация ЕС будет работать в тесном сотрудничестве с посольствами 27 стран-членов ЕС в Великобритании.
- Главой делегации ЕС в Британии стал португальский дипломат Жоао Вале де Алмейда.
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