В Лондоне открылось "посольство" Евросоюза

2 февраля, 2020, 11:14

В столице Великобритании, которая официально вышла из состава Евросоюза, начала работать дипломатическая миссия ЕС. На ее открытии выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Он заявил, что Евросоюз сожалеет о решении Великобритании, но вполне уважает его, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Великобритания останется ключевым партнером Евросоюза, а наши отношения основываются на общих ценностях и интересах", - заявил Жозеп Боррель в субботу, 1 февраля, выступая на открытии европейской дипмиссии в здании Europe House в Вестминстере.

По его словам, ЕС намерен построить с Лондоном новое "амбициозное" сотрудничество в области торгово-экономического сотрудничества, правосудия, внешней политики, безопасности и обороны.