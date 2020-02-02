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Espreso.tvКриминалВ Киеве суд вынес приговор виновнику "пьяного" ДТП с 5-ю пострадавшими

В Киеве суд вынес приговор виновнику "пьяного" ДТП с 5-ю пострадавшими

Водителя, который в 2017 году совершил в нетрезвом ДТП, в результате которого пострадали пять человек, приговорили к четырем годам заключения

Об этом сообщает Национальная полиция.

Происшествие произошло в ноябре 2017 года. Водитель Volkswagen выехал на перекресток Большой кольцевой дороги с улицей Газопроводная, где столкнулся с автомобилем Daewoo. В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира Volkswagen и три пассажира Daewoo получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что водитель Volkswagen находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

На днях Подольский районный суд столицы назначил правонарушителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года.

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