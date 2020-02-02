В Австрии появился самый высокий в мире снеговик
2 февраля, 2020, 12:42
В австрийской федеральной земле Штырия слепили самого высокого в мире снеговика. Его высота - 38,04 метра. Набитый снегом черный цилиндр уже дважды слетал с головы снеговика
Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали в субботу, 1 февраля 2020 года, в Австрии самого высокого в мире снеговика, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
Снеговика слепили на горнолыжном курорте Ризнеральм в австрийской федеральной земли Штырия.
Его высота составляет 38,04 м, хотя предварительно планировалось, что снеговик будет высотой 40 м.
Снеговика назвали Ризи, его имя, очевидно, связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".
Кроме роста, Ризи еще отличается отсутствием живота - из соображений статики снеговик, набирая высоту, становится все стройнее.
При этом набитый снегом черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с головы.
- К этому времени рекорд удерживала снежная баба, которую слепили в США в штате Мэн в 2008 году. Ее высота составляла 37,21 метра.
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