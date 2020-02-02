В Австрии появился самый высокий в мире снеговик

2 февраля, 2020, 12:42

В австрийской федеральной земле Штырия слепили самого высокого в мире снеговика. Его высота - 38,04 метра. Набитый снегом черный цилиндр уже дважды слетал с головы снеговика

Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали в субботу, 1 февраля 2020 года, в Австрии самого высокого в мире снеговика, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Снеговика слепили на горнолыжном курорте Ризнеральм в австрийской федеральной земли Штырия.

Его высота составляет 38,04 м, хотя предварительно планировалось, что снеговик будет высотой 40 м.

Снеговика назвали Ризи, его имя, очевидно, связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".

Кроме роста, Ризи еще отличается отсутствием живота - из соображений статики снеговик, набирая высоту, становится все стройнее.

При этом набитый снегом черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с головы.