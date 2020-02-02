Украинский боксер Беринчик выложил фото в свитере с надписью "Москва-1980"
Снимок Беринчик опубликовал в Instagram.
"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич. PS Всем Хейтер: олимпийка" Москва 80 "- это не потому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года ", - написал Беринчик.
Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг, кум Пискунов Александр Николаевич !!! PS Всем Хейтер, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт !!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года # киев80 # тренер # олимпийскиеигры # олимпиада80 # грызли #boxing #boxingtraining # кум # друг # батя # k2promotionsukraine #berinchykteam
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