Украинский боксер Беринчик выложил фото в свитере с надписью "Москва-1980"

2 февраля, 2020, 18:02

Украинский боксер Денис Беринчик обнародовал фото в свитере с надписью "Москва-1980"

Снимок Беринчик опубликовал в Instagram.

"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич. PS Всем Хейтер: олимпийка" Москва 80 "- это не потому, что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года ", - написал Беринчик.