Танкер Delfi до сих пор "лежит" врзле Одессы. Его обещают забрать до конца марта

2 февраля, 2020, 08:09

Владелец нефтяного танкера Delfi, который 22 ноября 2019 г. в сел на мель возле одесского пляжа "Дельфин", обязался забрать судно до 31 марта

Об этом во время заседания в Одесской ОГА сообщил капитан одесского морского порта Кирилл Цюпко, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинская.net .

По его словам, судно, скорее всего, будет отбуксировано, а не распилят, поскольку владелец хочет сохранить бункеровщик. Цюпко отметил, что полный график уборки Delfi будет готов на следующей неделе.

В свою очередь, главный диспетчер одесского филиала "Администрации морских портов" Денис Карпов отметил, что неблагоприятные погодные условия могут тормозить уборку судна с одесского пляжа.

В целом, по предварительным расчетам, бункеровщик отбуксируют за 45 дней, а на его распил пошло бы около 120 дней. Если к концу февраля владелец никоим образом не продвинется в уборке суда, то этим займется АМПУ.

Также заседание комиссии посетил заместитель мэра Одессы Андрей Котляр и предложил помощь городских структур. Он попросил не распиливать судно, потому что, возможно, во время таких работ много "лишнего" попадет в воду накануне туристического сезона.