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Espreso.tvОбществоТанкер Delfi до сих пор "лежит" врзле Одессы. Его обещают забрать до конца марта

Танкер Delfi до сих пор "лежит" врзле Одессы. Его обещают забрать до конца марта

Владелец нефтяного танкера Delfi, который 22 ноября 2019 г. в сел на мель возле одесского пляжа "Дельфин", обязался забрать судно до 31 марта

Об этом во время заседания в Одесской ОГА сообщил капитан одесского морского порта Кирилл Цюпко, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинская.net .

По его словам, судно, скорее всего, будет отбуксировано, а не распилят, поскольку владелец хочет сохранить бункеровщик. Цюпко отметил, что полный график уборки Delfi будет готов на следующей неделе.

В свою очередь, главный диспетчер одесского филиала "Администрации морских портов" Денис Карпов отметил, что неблагоприятные погодные условия могут тормозить уборку судна с одесского пляжа.

В целом, по предварительным расчетам, бункеровщик отбуксируют за 45 дней, а на его распил пошло бы около 120 дней. Если к концу февраля владелец никоим образом не продвинется в уборке суда, то этим займется АМПУ.

Также заседание комиссии посетил заместитель мэра Одессы Андрей Котляр и предложил помощь городских структур. Он попросил не распиливать судно, потому что, возможно, во время таких работ много "лишнего" попадет в воду накануне туристического сезона.

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