Танкер Delfi до сих пор "лежит" врзле Одессы. Его обещают забрать до конца марта
Об этом во время заседания в Одесской ОГА сообщил капитан одесского морского порта Кирилл Цюпко, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную интернет-газету Пушкинская.net .
По его словам, судно, скорее всего, будет отбуксировано, а не распилят, поскольку владелец хочет сохранить бункеровщик. Цюпко отметил, что полный график уборки Delfi будет готов на следующей неделе.
В свою очередь, главный диспетчер одесского филиала "Администрации морских портов" Денис Карпов отметил, что неблагоприятные погодные условия могут тормозить уборку судна с одесского пляжа.
В целом, по предварительным расчетам, бункеровщик отбуксируют за 45 дней, а на его распил пошло бы около 120 дней. Если к концу февраля владелец никоим образом не продвинется в уборке суда, то этим займется АМПУ.
Также заседание комиссии посетил заместитель мэра Одессы Андрей Котляр и предложил помощь городских структур. Он попросил не распиливать судно, потому что, возможно, во время таких работ много "лишнего" попадет в воду накануне туристического сезона.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-