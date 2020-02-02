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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и морозах

Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании и морозах


фото: ukrinform.ua
В начале следующей недели на всей территории Украины ожидается похолодание и ощутимые морозы

Об этом синоптик Еспресо.TV . Наталья Диденко сообщила в telegram.

"+15 градусов сегодня в Украине. Правда, не везде, но весной пахнет повсюду. Завтра этот рахат-лукум будет постепенно растворяться в похолодании. В течение дня 3 февраля максимально предполагается +2...+6 градусов, на юге на несколько градусов выше, с сильным ветром,с дождями и даже мокрым кое снегом ", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, на севере осадки будут заменяться иногда просто плотной облачностью. В Киеве 3 февраля - ветрено, сыро и максимум +4 градуса. Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов.

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