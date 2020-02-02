 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене, - СМИ

США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене, - СМИ

В январе военные США нанесли удар по лидеру террористической группировки Аль-Каида в Йемене Кассио аль-Рими. По официально не подтвержденным данным, вследствие этого тот не выжил

Такую информацию 1 февраля 2020 г. распространил Голос Америки со ссылкой на газету The New York Times, передает Еспресо.TV.

Вместе с тем, в ответ на запрос радиостанции в Минобороны США отрицали причастность к удару в Йемене.

По словам эксперта организации Foundation for Defense of Democracies, Томаса Джоселина, аль-Рими является одним из немногих главарей Аль-Каиды последнего периода, чья история достигала периода до нападения на США 11 сентября 2001 года. Он тренировался в лагерях Аль-Каиды в Афганистане, прежде чем вернулся в родной для него Йемен.

Примечательно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу ретвитнул сообщение об уничтожении главаря террористов, но не прокомментировал его.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

больше новостей

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

31 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать