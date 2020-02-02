США уничтожили главаря Аль-Каиды в Йемене, - СМИ

2 февраля, 2020, 07:50

В январе военные США нанесли удар по лидеру террористической группировки Аль-Каида в Йемене Кассио аль-Рими. По официально не подтвержденным данным, вследствие этого тот не выжил

Такую информацию 1 февраля 2020 г. распространил Голос Америки со ссылкой на газету The New York Times, передает Еспресо.TV.

Вместе с тем, в ответ на запрос радиостанции в Минобороны США отрицали причастность к удару в Йемене.

По словам эксперта организации Foundation for Defense of Democracies, Томаса Джоселина, аль-Рими является одним из немногих главарей Аль-Каиды последнего периода, чья история достигала периода до нападения на США 11 сентября 2001 года. Он тренировался в лагерях Аль-Каиды в Афганистане, прежде чем вернулся в родной для него Йемен.

Примечательно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу ретвитнул сообщение об уничтожении главаря террористов, но не прокомментировал его.