Роналду сделал дубль и забил в 9-м подряд матче чемпионата Италии
Об этом сообщает "Трибуна".
Роналду сделал дубль в матче 22-го тура серии А против "Фиорентины". 34-летний португалец реализовал два пенальти. Первый был назначен за игру рукой Хермана Пеццельи в штрафной. Арбитр Фабрицио Паскуа обращался к помощи системы видеоповторов VAR, чтобы принять решение в этом эпизоде.
Второй одиннадцатиметровый был назначен за фол Федерико Чеккерини против хавбека Родриго Бентанкуре. В случае с этим пенальти арбитр также прибегал к помощи VAR.
Роналду продолжил свою голевую серию в чемпионате Италии до 9-ти матчей, в которых он забил 14 мячей.
В общем Роналду забил 19 голов в серии A и идет на втором месте в списке бомбардиров. Лидирует форвард "Лацио" Иммобиле, который отличился 23 раза.
"Ювентус" победил "Фиорентину" 3:0, набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате Италии. Ближайшего преследователя - "Интер" - туринцы опережают на 6 очков, миланцы имеют игру в запасе. "Фиорентина" имеет 25 пунктов и идет 14-й.
Чемпионат Италии
22-й тур
2 февраля
"Ювентус" - "Фиорентина" 3:0
Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), Где Лигт, 90+1
- Напомним, 16 января УЕФА в последний момент изменил игровую схему символической сборной 2019 года, чтобы туда попал Криштиану Роналду .
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