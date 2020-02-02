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Espreso.tvСпортРоналду сделал дубль и забил в 9-м подряд матче чемпионата Италии

Роналду сделал дубль и забил в 9-м подряд матче чемпионата Италии


фото: twitter.com/juventusfc
Португальский футболист Криштиану Роналуд забил в девятом подряд матче чемпионата Италии и принес "Ювентусу" победу над "Фиорентиной"

Об этом сообщает "Трибуна".

Роналду сделал дубль в матче 22-го тура серии А против "Фиорентины". 34-летний португалец реализовал два пенальти. Первый был назначен за игру рукой Хермана Пеццельи в штрафной. Арбитр Фабрицио Паскуа обращался к помощи системы видеоповторов VAR, чтобы принять решение в этом эпизоде.

Второй одиннадцатиметровый был назначен за фол Федерико Чеккерини против хавбека Родриго Бентанкуре. В случае с этим пенальти арбитр также прибегал к помощи VAR.

Роналду продолжил свою голевую серию в чемпионате Италии до 9-ти матчей, в которых он забил 14 мячей.

В общем Роналду забил 19 голов в серии A и идет на втором месте в списке бомбардиров. Лидирует форвард "Лацио" Иммобиле, который отличился 23 раза.

"Ювентус" победил "Фиорентину" 3:0, набрал 54 очка и продолжает лидировать в чемпионате Италии. Ближайшего преследователя - "Интер" - туринцы опережают на 6 очков, миланцы имеют игру в запасе. "Фиорентина" имеет 25 пунктов и идет 14-й.

Чемпионат Италии

22-й тур

2 февраля

"Ювентус" - "Фиорентина" 3:0

Голы: Роналду, 40 (пен.), 80 (пен.), Где Лигт, 90+1

  • Напомним, 16 января УЕФА в последний момент изменил игровую схему символической сборной 2019 года, чтобы туда попал Криштиану Роналду .
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