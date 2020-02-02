"Мир" с Россией в 1920 году затем стоил нам десятки миллионов жизней, - Портников

2 февраля, 2020, 12:04

В Украине пока повторяется та же сложная ситуация собственного политического выбора, которая существовала здесь ровно 100 лет назад

Тогда большинство общества решило прекратить дальнейшую вооруженную борьбу с российским агрессором, что впоследствии вылилось в коллективизацию, вывоз в Сибирь, заключение в ГУЛАГе, Голодомор, массовые расстрелы и потери во Второй мировой и Афганской войнах. Об этом рассказал журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире еженедельной программы "Субботний политклуб", которая 1 февраля 2020 г. вышла на Еспресо.TV.

"Нет выбора между войной и миром, есть выбор между защитой территории страны и пониманием, что люди будут гибнуть на линии соприкосновения, наши военные, наши граждане. Годами! Или - договориться с Москвой на российских условиях, стать частью России и получить все те проблемы , которые ожидают тех, кто России сдается. Я просто приведу вам в пример 1920 года, когда война в Украине закончилась, был полностью большевиками занят Киев, выбиты польские войска, выброшены украинские войска Петлюры с нашей территории. Начался "мир", который многие приветствовали, конечно, на украинской территории, а кто-то даже был сторонником большевиков. Никто не защитил Украину, решили, что "мир" лучше. Проиграли ее защитники", - пояснил Портников.

Однако дальше, добавил он, вопреки предыдущим ожиданиям не было ни "мира", ни всего, что обещали оккупанты.

"После этого была коллективизация с невероятным количеством жертв и выселением в Сибирь. Был Голодомор. Были сталинские репрессии. Была Вторая мировая война. Был голод послевоенный. И была уже тогда, когда, казалось, ситуация стабилизировалась сравнительно, война в Афганистане. Давайте посчитаем количество людей, украинцев, погибших в результате всех этих событий. Мы знаем о 6 млн жертв Голодомора. Мы не представляем себе количество украинских жертв во Второй мировой войне... Украина была территорией войны полностью, в отличие от России, которая неполностью вошла в театр военных действий. Значит, мы можем говорить: минимум там 5-6 млн. Посчитаем какое-то количество миллионов в результате сталинских репрессий. Это тоже несколько миллионов человек. И поймем: в результате того, что украинцы оказались неспособными защитить свою государственность от большевиков, а кто не хотел и считал, что пусть война просто закончится, мы потеряли где-то несколько десятков миллионов наших граждан. Если сейчас мы решим, что лучше договориться с Путиным на его условиях, чем продолжать защищать государство, украинцев ждет тоже самое в будущем. Потому что империя получит новые территории в наследство и начнет точно так же агрессивно действовать, как она действовали, когда Украина была в ее составе. И 10-15 млн жертв в ближайшие 15-20-30 лет нам обеспечены. Я это абсолютно честно скажу. Если украинцы не способны это осознать, они увидят это своими глазами", - подчеркнул Портников.

"Это неприятный прогноз. Не очень хочется говорить: "Да, вы знаете, у нас будут погибать военные, гибнуть защитники Украины на линии соприкосновения. Мы должны сопротивляться и бороться. Люди, которые говорят, что можно просто закончить войну, могут на самом деле подвергнуть украинцев на многомиллионную катастрофу". Но люди должны это знать, люди должны выбрать. Выбрать не между миром и войной, а между количеством жертв. Между десятками тысяч и миллионами. И я не могу делать этот выбор за них", - подытожил публицист.