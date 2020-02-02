"Газпром" из-за теплой зимы сократил добычу и экспорт газа
Об этом сообщает DW .
Теплая погода в январе привела к сокращению добычи природного газа. Снижение составило 6% - до 44,3 млрд кубометров по сравнению с 47,32 млрд кубометров за январь 2019 года.
"Газпром" ожидал, что январь 2020 году в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. А погода оказалась самой теплой по меньшей мере за десять лет - на 5 градусов выше, чем за последние три года.
Экспорт также сократился - до 13,3 млрд кубометров по сравнению с 17,55 млрд кубометров годом ранее. Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта Газпрома с Нафтогазом, которое состоялось в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.
- 24 января стало известно, что Украина за первый месяц 2020 года получила от российского "Газпрома" плату за 4,3 млрд кубометров газа, несмотря на то, что фактически было транспортировано 2 млрд кубометров, благодаря положению "качай или плати", которое прописано в новом транзитном контракте.
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