"Газпром" из-за теплой зимы сократил добычу и экспорт газа

2 февраля, 2020, 16:51

Из-за теплой погоды в января 2020 года российская компания "Газпром" сократила добычу газа и его экспорт в Европу

Об этом сообщает DW .

Теплая погода в январе привела к сокращению добычи природного газа. Снижение составило 6% - до 44,3 млрд кубометров по сравнению с 47,32 млрд кубометров за январь 2019 года.

"Газпром" ожидал, что январь 2020 году в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. А погода оказалась самой теплой по меньшей мере за десять лет - на 5 градусов выше, чем за последние три года.

Экспорт также сократился - до 13,3 млрд кубометров по сравнению с 17,55 млрд кубометров годом ранее. Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта Газпрома с Нафтогазом, которое состоялось в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.