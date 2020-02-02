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Espreso.tvОбщество"Долбо*б": "слуга народа" Лерос отреагировал на скандал со своим однопартийцем Брагарем

"Долбо*б": "слуга народа" Лерос отреагировал на скандал со своим однопартийцем Брагарем

Евгений Брагарь
фото: gazeta.ua
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца Евгения Брагаря пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги

Об этом он написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.

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"Евгений Брагарь, ты долбо*б", - коротко прокомментировал Лерос высказывания своего коллеги.

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