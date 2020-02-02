"Долбо*б": "слуга народа" Лерос отреагировал на скандал со своим однопартийцем Брагарем
2 февраля, 2020, 14:47
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца Евгения Брагаря пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги
Об этом он написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.
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"Евгений Брагарь, ты долбо*б", - коротко прокомментировал Лерос высказывания своего коллеги.
- Напомним, 25-летний член парламентской фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Евгений Брагарь также обратился к Национальной полиции с требованием привлечь к уголовной ответственности по ст. 161 УК двух женщин, аэроразведчицу и военного медика, которые требовали от водителя междугороднего автобуса Луцк-Киев прекратить показ кинопродукции российского производства.
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