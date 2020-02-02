"Долбо*б": "слуга народа" Лерос отреагировал на скандал со своим однопартийцем Брагарем

2 февраля, 2020, 14:47

Евгений Брагарь

фото: gazeta.ua

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос критически воспринял предложение своего однопартийца Евгения Брагаря пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги