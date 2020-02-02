Пятеро епископов церкви Московского патриархата и Онуфрий прибыли на празднование 11-летия председательства Гундяева в РПЦ
2 февраля, 2020, 13:36
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий сослужил Патриарху Московскому Кириллу в Храме Христа Спасителя в Москве
1 февраля 2020 г. Русская православная церковь отпраздновала 11-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-служба патриархии.
Руководителю русского православия также сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.
Как говорится в сообщении, в литургии приняли участие представители поместных православных Церквей: Антиохийской, Сербской, Болгарской, Грузинской, Чешских земель и Словакии, Православной церкви в Америке.
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