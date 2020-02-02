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Espreso.tvОбществоПятеро епископов церкви Московского патриархата и Онуфрий прибыли на празднование 11-летия председательства Гундяева в РПЦ

Пятеро епископов церкви Московского патриархата и Онуфрий прибыли на празднование 11-летия председательства Гундяева в РПЦ

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий сослужил Патриарху Московскому Кириллу в Храме Христа Спасителя в Москве

1 февраля 2020 г. Русская православная церковь отпраздновала 11-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-служба патриархии.

Руководителю русского православия также сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф.

Как говорится в сообщении, в литургии приняли участие представители поместных православных Церквей: Антиохийской, Сербской, Болгарской, Грузинской, Чешских земель и Словакии, Православной церкви в Америке.

 

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