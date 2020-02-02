 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПолиция назвала число пострадавших в результате резни в Лондоне

Полиция назвала число пострадавших в результате резни в Лондоне


фото: REUTERS
В британской полиции заявили, что в результате резни в Лондоне ранены три человека

Об этом сообщает полиция Лондона в twitter.

В результате нападения неизвестного с ножом ранены три человека, а не два, как сообщали ранее, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.

В полиции не уточняют имен пострадавших.

Нападение произошло 2 февраля в районе Стретем на юге Лондона. Полиция застрелила мужчину, который набросился на людей с ножом. Правоохранители рассматривают версию теракта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать