Полиция назвала число пострадавших в результате резни в Лондоне
2 февраля, 2020, 21:55
В британской полиции заявили, что в результате резни в Лондоне ранены три человека
Об этом сообщает полиция Лондона в twitter.
В результате нападения неизвестного с ножом ранены три человека, а не два, как сообщали ранее, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.
В полиции не уточняют имен пострадавших.
Нападение произошло 2 февраля в районе Стретем на юге Лондона. Полиция застрелила мужчину, который набросился на людей с ножом. Правоохранители рассматривают версию теракта.
A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.- Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020
A third victim has been taken to hospital - their condition is not life-threatening.
- Напомним, 2 февраля в Лондоне на прохожих набросился мужчина с ножом, нападающего застрелила полиция.
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