Полиция назвала число пострадавших в результате резни в Лондоне

2 февраля, 2020, 21:55

В британской полиции заявили, что в результате резни в Лондоне ранены три человека

Об этом сообщает полиция Лондона в twitter.

В результате нападения неизвестного с ножом ранены три человека, а не два, как сообщали ранее, при этом один из них находится в тяжелом состоянии.

В полиции не уточняют имен пострадавших.

Нападение произошло 2 февраля в районе Стретем на юге Лондона. Полиция застрелила мужчину, который набросился на людей с ножом. Правоохранители рассматривают версию теракта.

A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.



A third victim has been taken to hospital - their condition is not life-threatening. - Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020