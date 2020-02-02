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Espreso.tvОбществоПод Коропивницким нашли собаку, которую советовал продать "слуга народа" Брагарь. ФОТО

Под Коропивницким нашли собаку, которую советовал продать "слуга народа" Брагарь. ФОТО


фото: cbn.com.ua
В селе Аджамка под Кропивницким журналисты нашли собаку, которую нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать, чтобы рассчитаться за газ

Об этом сообщает Центрально бюро новостей.

Собаку, которую Евгений Брагарь посоветовал продать, чтобы заплатить за газ, зовут Шарик, ему 14 лет. Пес живет в Аджамке. Местные жители 2 февраля собрались в селе и требуют извинений от нардепа.

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