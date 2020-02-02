Под Коропивницким нашли собаку, которую советовал продать "слуга народа" Брагарь. ФОТО
2 февраля, 2020, 17:07
В селе Аджамка под Кропивницким журналисты нашли собаку, которую нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать, чтобы рассчитаться за газ
Об этом сообщает Центрально бюро новостей.
Собаку, которую Евгений Брагарь посоветовал продать, чтобы заплатить за газ, зовут Шарик, ему 14 лет. Пес живет в Аджамке. Местные жители 2 февраля собрались в селе и требуют извинений от нардепа.
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- Напомним, 25-летний народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь в эфире одного из токшоу на ТВ предложил женщине пенсионного возраста продать ее собаку, чтобы заплатить за потребленный газ. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.
- Высказанная Евгением Брагарь инициатива нашла живой отклик в украинском сегменте социальных сетей.
- 1 февраля Евгений Брагарь извинился за свой совет пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за газ.
- Заместитель председателя фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук раскритиковала заявление нардепа Евгения Брагаря.
- Пенсионерка из Кировоградской области ответила на предложение депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря продать собаку.
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