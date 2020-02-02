Обнародованы подробности о погибшей на фронте Клавдии Сытник, которая была военным медиком

2 февраля, 2020, 14:02

1 февраля 2020 г. произошла трагедия, во время обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковского Луганской области погибла старший боевой медик механизированной роты сержант Клавдия Сытник (девичья фамилия - Король)

Она погибла в результате сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу, передает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram-канал организации Традиция и Порядкок.

Клавдия родилась 25 февраля 1986 г. в поселке Зачепиловка на Харьковщине, где постоянно проживала.

Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на "скорой".

В феврале 2017 г. она пошла на военную службу в Харьковском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами.

Осиротела 12-летняя дочь Юлия. Также у Клавдии остались папа, мама и младшая сестра, имеющая инвалидность.

Как уточняет глава политической партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, Клавдия служила в 93-й ОМБр.