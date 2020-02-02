Обнародованы подробности о погибшей на фронте Клавдии Сытник, которая была военным медиком
Она погибла в результате сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу, передает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram-канал организации Традиция и Порядкок.
Клавдия родилась 25 февраля 1986 г. в поселке Зачепиловка на Харьковщине, где постоянно проживала.
Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на "скорой".
В феврале 2017 г. она пошла на военную службу в Харьковском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами.
Осиротела 12-летняя дочь Юлия. Также у Клавдии остались папа, мама и младшая сестра, имеющая инвалидность.
Как уточняет глава политической партии "Национальный корпус", основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, Клавдия служила в 93-й ОМБр.
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