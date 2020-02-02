Коронавирус в Китае: 304 погибших, 328 вылеченных
Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV.
"Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье отметил, что он получил сообщение... о 2590 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также 45 новых летальных случаев от этого заболевания за субботу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все новые случаи с летальным исходом произошли в провинции Хубэй. В общем итоге от этого заболевания умерли 304 человека.
К концу субботы, 1 февраля, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на материковой части КНР достигло 14380.
По данным госкомитета, состояние 2110 пациентов оценивалось как тяжелое. В то же время, после выздоровления из больниц уже выписаны 328 человек.
По состоянию на конец субботы, в Гонконге, Макао и на Тайване зарегистрировано соответственно 14, 7 и 10 случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.
- Напомним, в ВОЗ сделали заявление по поводу безопасности посылок из Китая .
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