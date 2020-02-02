Франковчанин попал на обложку польского Forbes
О том, что парень попал на обложку престижного издания, рассказал учитель истории Владимир Половский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .
"Еще во время учебы в альма-матер Вадим интересовался робототехникой (и не только, однако пусть об этом сам рассказывает или одноклассники), ездил на соревнования (и побеждал), в университете начал бизнес, нанимая как сокурсников, так и преподавателей. Готов взять на работу гимназистов, потому поощряет (в т. ч. финансово) учиться и углублять знания", - подчеркивает педагог.
Сейчас Мельник работает в Польше.
После обучения вместе с командой принял участие в 17 международных и польских конкурсах, 11 выиграл.
Впоследствии основал компанию, где разрабатывают робота для игры в мини-футбол.
Другой его продукт - это платформа для дронов, где может зарядиться беспилотник.
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