Франковчанин попал на обложку польского Forbes

2 февраля, 2020, 13:00

Вадим Мельник учился в Украинской гимназии № 1 в Ивано-Франковске

О том, что парень попал на обложку престижного издания, рассказал учитель истории Владимир Половский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Курс .

"Еще во время учебы в альма-матер Вадим интересовался робототехникой (и не только, однако пусть об этом сам рассказывает или одноклассники), ездил на соревнования (и побеждал), в университете начал бизнес, нанимая как сокурсников, так и преподавателей. Готов взять на работу гимназистов, потому поощряет (в т. ч. финансово) учиться и углублять знания", - подчеркивает педагог.

Сейчас Мельник работает в Польше.

После обучения вместе с командой принял участие в 17 международных и польских конкурсах, 11 выиграл.

Впоследствии основал компанию, где разрабатывают робота для игры в мини-футбол.

Другой его продукт - это платформа для дронов, где может зарядиться беспилотник.