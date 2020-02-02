Если власть колеблется получать статус главного союзника США, общество должно давить, - Пионтковский

2 февраля, 2020, 11:35

Гражданское общество Украины должно объединиться вокруг вполне реального требования о подтверждении заявки на главного союзника Соединенных Штатов вне блока НАТО

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, округ Колумбия) в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 1 февраля 2020 г. вышла на телеканале Еспресо.TV.

"Сейчас или никогда. Решающий момент. Существует ли в Украине гражданское общество? Оно должно объединиться вокруг этого вполне реального требования. Это не некий Будапештский меморандум, который проехали, который не выполнили державы, подписавшие его. Это реальная вещь, которую можно получить сегодня", - пояснил эксперт.

По его мнению, нынешнее обострение межпартийной борьбы между республиканцами и демократами на фоне процедуры импичмента Дональда Трампа только на пользу Украине, ведь каждая из сторон будет стремиться отбросить обвинения в свой адрес и немедленно, как он считает, обеспечить выполнение данного требования.

"Не нужно никого выпрашивать", - добавил Пионтковский.