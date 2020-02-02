Если власть колеблется получать статус главного союзника США, общество должно давить, - Пионтковский
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, округ Колумбия) в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 1 февраля 2020 г. вышла на телеканале Еспресо.TV.
"Сейчас или никогда. Решающий момент. Существует ли в Украине гражданское общество? Оно должно объединиться вокруг этого вполне реального требования. Это не некий Будапештский меморандум, который проехали, который не выполнили державы, подписавшие его. Это реальная вещь, которую можно получить сегодня", - пояснил эксперт.
По его мнению, нынешнее обострение межпартийной борьбы между республиканцами и демократами на фоне процедуры импичмента Дональда Трампа только на пользу Украине, ведь каждая из сторон будет стремиться отбросить обвинения в свой адрес и немедленно, как он считает, обеспечить выполнение данного требования.
"Не нужно никого выпрашивать", - добавил Пионтковский.
- Как считает Пионтковский, благодаря тому, что во время парламентских слушаний по поводу импичмента Дональда Трампа постоянно речь идет об Украине, внутри Соединенных Штатов Америки в последние дни сложилась уникальная, максимально благоприятная конъюнктура по увеличению военно-политической помощи официальному Киеву в защите от российской агрессии , и этот шанс нужно обязательно использовать.
- Речь идет об объявлении Украины главным союзником США вне границ НАТО. Точно так же, как в случае с Израилем, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Японией.
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