Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open

2 февраля, 2020, 15:17

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович в восьмой раз за карьеру стал победителем Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

2 февраля в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Победу на первом в 2020 году турнире "Большого шлема" одержал Новак Джокович. За 4 часа 3 мин. он переиграл пятый номер посева австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Том в ходе матча 13 раз подал навылет и сделал 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тим - 5 брейк-пойнтов из 12.

Новак Джокович сумел защитить титул. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, у Джоковича это 17-я в карьере победа на турнирах "Большого шлема" и 8-я - на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).