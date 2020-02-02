Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open
Об этом сообщает Еспресо.TV.
2 февраля в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Победу на первом в 2020 году турнире "Большого шлема" одержал Новак Джокович. За 4 часа 3 мин. он переиграл пятый номер посева австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Том в ходе матча 13 раз подал навылет и сделал 5 двойных ошибок. Австриец смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Джокович выполнил 9 эйсов и допустил 5 двойных ошибок. Серб смог взять 5 геймов на подаче Тим - 5 брейк-пойнтов из 12.
Новак Джокович сумел защитить титул. Он выиграл соревнования в Мельбурне в прошлом году. Кроме того, у Джоковича это 17-я в карьере победа на турнирах "Большого шлема" и 8-я - на Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020).
Grness- #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
2008
2011
2012
2013
2015
2016
2019
2020 #AusOpen | # AO2020 | @DjokerNole pic.twitter.com/g0j8o3gZA7
- Напомним, 1 февраля победительницей Открытого чемпионата Австралии сенсационно стала американская теннисистка София Кенин.
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