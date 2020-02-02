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Espreso.tvОбществоДоктор Комаровский собрался на "гастроли" в Россию

Доктор Комаровский собрался на "гастроли" в Россию


фото: facebook
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский анонсировал платные семинары в нескольких российских городах в апреле 2020 года

Об этом Комаровский объявил в facebook.

Выступления врача запланированы в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе на 15-21 апреля.

"Будем обсуждать самые острые и актуальные вопросы: здоровье ребенка и взаимоотношения между родителями. Мы поговорим и о развитии, и об уходе за ребенком в течение первого года жизни, и о планировании беременности, и о вакцинации, и о детях, которые часто болеют, и об аллергии, и о глистах, и об эпидемиологической ситуации, и, конечно же, о том, как маме и папе вырастить здорового ребенка и не потерять любовь и уважение друг к другу", - рассказал Комаровский.

Евгений Комаровский - детский врач, кандидат медицинских наук, блогер и телеведущий.

В апреле 2019 года вошел в команду тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского.

 

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