Доктор Комаровский собрался на "гастроли" в Россию

2 февраля, 2020, 17:26

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский анонсировал платные семинары в нескольких российских городах в апреле 2020 года

Об этом Комаровский объявил в facebook.

Выступления врача запланированы в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе на 15-21 апреля.

"Будем обсуждать самые острые и актуальные вопросы: здоровье ребенка и взаимоотношения между родителями. Мы поговорим и о развитии, и об уходе за ребенком в течение первого года жизни, и о планировании беременности, и о вакцинации, и о детях, которые часто болеют, и об аллергии, и о глистах, и об эпидемиологической ситуации, и, конечно же, о том, как маме и папе вырастить здорового ребенка и не потерять любовь и уважение друг к другу", - рассказал Комаровский.

Евгений Комаровский - детский врач, кандидат медицинских наук, блогер и телеведущий.

В апреле 2019 года вошел в команду тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского.