Чтобы Америка объявила Украину своим главным союзником, достаточно одного слова Зеленского, - Пионтковский

2 февраля, 2020, 09:27

Благодаря тому, что во время парламентских слушаний по поводу импичмента Дональда Трампа постоянно речь идет об Украине, внутри Соединенных Штатов Америки в последние дни сложилась уникальная, максимально благоприятная конъюнктура по увеличению военно-политической помощи официальному Киеву в защите от российской агрессии, и этот шанс следует обязательно использовать

Речь о объявлении Украины главным союзником США вне границ НАТО. Точно также как в случае с Израилем, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Японией заявил политолог Андрей Пиотковский (Вашингтон, округ Колумбия) в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, что 1 февраля 2020 г. вышла на телеканале Еспресо.TV.

Соответствующая заявка, отметил он, уже давно находится в американском парламенте. Не хватает только ее подтверждения со стороны нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

"В Украине появился уникальный шанс: после всех этих речей, в этой атмосфере немедленно получить статус главного союзника - не члена НАТО", - отметил Пиотковський.

"Это резко усилит международную поддержку", - добавил он.

"И это уже долгосрочный инструмент, который не изменится уже ни при каких обстоятельствах, даже в случае победы Трампа на выборах, в которую я не верю", - подчеркнул гость "Студии Запад".

Согласно его данным, "законопроект о статусе с мая прошлого года находится на обсуждении в Палате представителей".

"Сейчас просто без всякого промедления достаточно одного слова украинского руководства, чтобы под аплодисменты, с триумфом, в кратчайшие сроки Украина получила вот этот важнейший международный статус", - призвал украинскую власть Пионтковский.