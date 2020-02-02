 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество230 грн за грамм. На Киевщине полицейские ликвидировали Telegram-канал наркоторговца

230 грн за грамм. На Киевщине полицейские ликвидировали Telegram-канал наркоторговца

Прекратили деятельность такой "сети" работники Обуховского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры

Установлено, что 19-летний парень решил с помощью популярного мессенджера зарабатывать деньги, продавая марихуану. Сбывал он запрещенный "товар" путем закладок. Информацию о местонахождении наркотиков покупатели получали в сообщениях, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области.

Во время проведения обыска полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, банковскую карту, на которую парень получал деньги за продажу наркотиков.

Читайте также: Что за надпись на стене: Соли, спайсы в Telegram. Рассказываем, как работает этот наркобизнес

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку по ст.307 УК Украины (незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжается следствие.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

больше новостей

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

31 января, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать