230 грн за грамм. На Киевщине полицейские ликвидировали Telegram-канал наркоторговца

2 февраля, 2020, 08:51

Прекратили деятельность такой "сети" работники Обуховского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности полиции и под процессуальным руководством местной прокуратуры

Установлено, что 19-летний парень решил с помощью популярного мессенджера зарабатывать деньги, продавая марихуану. Сбывал он запрещенный "товар" путем закладок. Информацию о местонахождении наркотиков покупатели получали в сообщениях, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области.

Во время проведения обыска полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, банковскую карту, на которую парень получал деньги за продажу наркотиков.

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В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку по ст.307 УК Украины (незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжается следствие.