1 февраля под российские обстрелы попали 10 украинских городов и поселков
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 2 февраля, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
Речь идет об обстрелах вблизи:
Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета;
Марьинки - из автоматических станковых гранатометов;
Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Песков - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 8 мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Невельского - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Орехово - из 120-мм минометов;
Новотошковского - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
Хутора Вильный - из 82-мм минометов - 14 мин, а также совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.
"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", - уверяет командование ООС.
Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения.
Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
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