1 февраля под российские обстрелы попали 10 украинских городов и поселков

2 февраля, 2020, 07:14

В субботу, 1 февраля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 2 февраля, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.

Речь идет об обстрелах вблизи:

Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета;

Марьинки - из автоматических станковых гранатометов;

Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Песков - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 8 мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Невельского - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Орехово - из 120-мм минометов;

Новотошковского - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

Хутора Вильный - из 82-мм минометов - 14 мин, а также совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", - уверяет командование ООС.

Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения.

Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.