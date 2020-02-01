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Espreso.tvСпортЖенский турнир Australian Open завершился громкой сенсацией

Женский турнир Australian Open завершился громкой сенсацией


фото: REUTERS
Победительницей Открытого чемпионата Австралии сенсационно стала американская теннисистка София Кенин

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале София Кенин победила в трех партиях испанку Гарбине Мугурусу - 4: 6, 6: 2, 6: 2.

В активе Кенин 2 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Двойных ошибок американка избежала. Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.

21-летняя София Кенин родилась в Москве. Еще в детстве ее родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера теннисистки.

Предварительной победительницей Australian Open была японка Наоми Осака.

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