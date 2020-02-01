Женский турнир Australian Open завершился громкой сенсацией
1 февраля, 2020, 16:49
Победительницей Открытого чемпионата Австралии сенсационно стала американская теннисистка София Кенин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале София Кенин победила в трех партиях испанку Гарбине Мугурусу - 4: 6, 6: 2, 6: 2.
В активе Кенин 2 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Двойных ошибок американка избежала. Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.
21-летняя София Кенин родилась в Москве. Еще в детстве ее родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера теннисистки.
Предварительной победительницей Australian Open была японка Наоми Осака.
You might need a bigger suitcase # AO2020 | #AusOpen | @SofiaKenin pic.twitter.com/mhieTiWwLK- #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020
- Напомним, 26 января украинка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанке Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.
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