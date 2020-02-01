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Espreso.tvКриминалВ Киеве рыбаки вытащили из воды пакет с человеческой головой

В Киеве рыбаки вытащили из воды пакет с человеческой головой


фото: YouTube
На столичной Оболони рыбаки вытащили из воды пакет с человеческой головой

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило сообщение о жуткой находке. Так, на Оболони местные рыбаки выловили из воды пакет, в котором была человеческая голова. На место выехали полицейские и следственно-оперативная группа.

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