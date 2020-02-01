В двух областях из-за сильного ветра возникли перебои с электричеством
1 февраля, 2020, 10:33
В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года сработали автоматические системы защиты ЛЭП - обесточены 93 населенных пункта в двух областях
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как отмечается, подобное возникло в результате осложнения погодных условий в виде осадков и порывов ветра.
"Сумская - 78 и Черниговская - 15. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.
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