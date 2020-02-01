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Espreso.tvОбществоВ двух областях из-за сильного ветра возникли перебои с электричеством

В двух областях из-за сильного ветра возникли перебои с электричеством


фото: ukrsmeta.ua
В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года сработали автоматические системы защиты ЛЭП - обесточены 93 населенных пункта в двух областях

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как отмечается, подобное возникло в результате осложнения погодных условий в виде осадков и порывов ветра.

"Сумская - 78 и Черниговская - 15. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

 

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