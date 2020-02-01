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Espreso.tvСпортУкраинский чемпион победно вернулся на ринг

Украинский чемпион победно вернулся на ринг


фото: twitter.com/ShowtimeBoxing
Бывший чемпион мира среди любителей Тарас Шелестюк победил аргентинца Луиса Альберто Верона

Об этом сообщает iSport.ua.

В ночь на 1 февраля во Шревепорте (США) Шелестюк победил Верона в бою в полусреднем весе (до 66,7 кг) по очкам. Поединок продлился все 10 раундов и завершился со счетом 97:93, 98:92, 98:92 в пользу украинца.

Ход боя находился под контролем Шелестюка. Украинец много работал джебом и хорошо двигался. Верон навязал украинцу борьбу только в 1-м, 4-м и 8-м раундах, в остальных - преимущество было на стороне нашего боксера.

Тарас Шелестюк является чемпионом мира среди любителей 2011 года. На профессиональном ринге он выиграл все свои 18 поединков.

  • Напомним, 10 марта 2019 года Тарас Шелестюк вернулся на ринг после полуторагодовалого перерыва и одержал победу .
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